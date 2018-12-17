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В Грузии задержали одного из лидеров партии

Новости » Общество    17.12.2018 - 18:58
В Грузии задержали одного из лидеров партии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители задержали представителя партии "Единое национальное движение"

В Грузии задержали члена оппозиционного объединения, представителя партии "Единое национальное движение", бывшего депутата парламента Давида Киркитадзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Сообщается, что его задержали сегодня вечером в районе села Бакурцихе, когда Киркитадзе вместе с другими представителями оппозиции направлялся в столицу из Гурджаани.

По данным представителей оппозиции, по дороге они заметили автомобиль с людьми, которые вели за ними слежку. Затем прибыли несколько представителей МВД Грузии, после чего Киркитадзе был задержан и его увезли на автомобиле в участок.

Также отмечается, что полиция пыталась предъявить обвинение Киркитадзе еще утром, когда он находился у себя дома, в Тбилиси. Несколько сотрудников МВД пришли к нему домой, однако Киркитадзе не открыл дверь и полицейские ушли.

Напомним, в Грузии лидер объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе заявил о начале постоянных акций протеста.

Добавим, 16 декабря в день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готовила акции протеста, которые должны были пройти в нескольких городах страны.

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