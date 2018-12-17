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У Грузії затримали одного з лідерів партії

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 18:58
У Грузії затримали одного з лідерів партії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали представника партії "Єдиний національний рух"

В Грузиії затримали члена опозиційного об'єднання, представника партії "Єдиний національний рух", колишнього депутата парламенту Давида Кіркітадзе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Повідомляється, що його затримали сьогодні ввечері в районі села Бакурцихе, коли Кіркітадзе разом з іншими представниками опозиції прямував в столицю з Гурджаані.

За даними представників опозиції, по дорозі вони помітили автомобіль з людьми, які вели за ними стеження. Потім прибули кілька представників МВС Грузії, після чого Кіркітадзе був затриманий і його відвезли на автомобілі в ділянку.

Також зазначається, що поліція намагалася пред'явити звинувачення Кіркітадзе ще вранці, коли він знаходився у себе вдома, в Тбілісі. Кілька співробітників МВС прийшли до нього додому, однак Кіркітадзе не відкрив двері і поліцейські пішли.

Нагадаємо, у Грузії лідер об'єднаної опозиції "Сила в єдності" Грігол Вашадзе заявив про початок постійних акцій протесту.

Додамо, 16 грудня в день інавгурації новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі опозиція готувала акції протесту, які повинні були пройти в декількох містах країни.

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