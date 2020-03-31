В Грузии ввели "сухой закон" из-за коронавируса

В Грузии с 31 марта запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Грузия Online".



При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения (до 21 апреля - ред.), деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии ввели комендантский час. Отныне запрещено передвижение граждан пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00. Режим так называемого "полного карантина" был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов, в качестве которых сомневаются власти Испании.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство Грузии ввело на месяц режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Тогда премьер-министр Гахария обещал, что в стране не будут вводить комендантский час или жесткие ограничения.