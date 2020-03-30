Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса

Фото: Георгий Гахария (из открытых источников)

Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра

В понедельник, 30 марта, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране вводится комендантский час, что означает запрет на передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Режим так называемого "полного карантина" был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра... На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра", - заявил Гахария.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов, в качестве которых сомневаются власти Испании.

Также РБК-Украина писало, что правительство Грузии ввело на месяц режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Тогда премьер-министр Гахария обещал, что в стране не будут вводить комендантский час или жесткие ограничения.