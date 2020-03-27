ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 17:14
Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов

Правительство Грузии отказалось от экспресс-тестов на коронавирус китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в качестве которых сомневаются власти Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузия.

По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.

"Исходя из того, что Bioeasy является компанией высокой ответственности, она опубликовала ноту и отозвала свою продукцию со всех рынков. У Грузии было заключено соглашение с этой компанией, однако на сегодня в лаборатории Лугара этих тестов не появилось", - заявила Тикарадзе.

Ранее правительство Грузии заключило контакт с китайской компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology на покупку 215 тысяч экспресс-тестов. Стоимость контракта составила 1,182 млн долларов.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Испании заявило, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30% из нужных минимум 80%.

Также Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

Экономика США вступила в глубокую рецессию, - WP В Италии пригрозили выходом из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Новости Украины ГрузияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь