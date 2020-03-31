У Грузії ввели "сухий закон" через коронавірус

В Грузії з 31 березня заборонено функціонування всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв в рамках боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє "Грузія Online".



При цьому наголошується, що протягом усього періоду дії режиму надзвичайного стану (до 21 квітня - ред.), діяльність ресторанів, об'єктів громадського харчування, в тому числі діють при підприємствах та організаціях, допускається тільки обслуговуванням з доставкою на місце або вивезенням продукту транспортним засобом (т. зв. "драйвом") без допуску споживача в реалізаційний простір.

"На час надзвичайного стану забороняється функціонування об'єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та інших алкогольних напоїв виноградного походження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Грузії ввели комендантську годину. Відтепер заборонено пересування громадян пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00. Режим так званого "повного карантину" був введений у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Крім того, Грузія відмовилася від китайських експрес-тестів на коронавірус. Уряд планував закупити 215 тисяч тестів, в якості яких сумніваються влади Іспанії.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд Грузії ввів на місяць режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тоді прем'єр-міністр Гахарія обіцяв, що в країні не будуть вводити комендантську годину або жорсткі обмеження.