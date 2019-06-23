В Грузии возобновились протестные акции

Фото: протесты в Грузии (web screenshot)

Протестующие требуют отставки главы МВД, а также проведения внеочередных парламентских выборов

В Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели возобновились протестные акции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Сообщается, что в данное время организаторами акции запланировано провести около 10 заявлений, после чего будет работать "свободный микрофон", где каждый желающий сможет высказаться.

Участники протестного движения в Тбилиси продолжают требовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, а также требуют провести внеочередные парламентские выборы, которые должны пройти только по пропорциональной системе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в больницах Тбилиси остаются почти 30 пострадавших. Состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное, некоторую часть из них завтра выпишут из больниц.

Напомним, что в Грузии взяли под стражу мужчину за изготовление "коктейлей Молотова". Как сообщили в Министерства внутренних дел Грузии, мужчину задержали в пятницу, 21 июня, вскоре после разгона акции протеста под грузинским парламентом в Тбилиси, во дворе 70-летнего мужчины обнаружили 12 бутылок с зажигающей смесью.