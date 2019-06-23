В больницах Тбилиси остаются почти 30 пострадавших

Фото: протесты в Грузии (twitter.com ermakovaTT)

В частности, в медицинских учреждениях находятся 3 журналиста

По состоянию на воскресенье, 23 июня, в больницах Тбилиси продолжают лечиться 28 человек, которые пострадали во время протеста у парламента Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Как сообщается, сейчас в грузинских больницах находятся 23 протестующих, трое журналистов и 2 сотрудника полиции.

Отмечается, что состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное. Некоторую часть из них завтра выпишут из больниц.

Кроме того, двум пострадавшим необходимо особое внимание - они остаются в реанимационном отделении.

Напомним, в субботу, 22 июня в медицинских заведениях Тбилиси находились 52 пострадавших во время акции протеста на проспекте Руставели вблизи грузинского парламента. Состояние здоровья большинства пострадавших было стабильным, некоторые из них должны были покинуть медицинские учреждения.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших лишились глаз. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Кроме того, в результате столкновений во время протестов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы.