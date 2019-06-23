У Грузії поновилися акції протесту

Фото: протести у Грузії (web screenshot)

Протестувальники вимагають відставки глави МВС, а також проведення позачергових парламентських виборів

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі поновилися протестні акції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузия".

Повідомляється, що в даний час організаторами акції заплановано провести близько 10 заяв, після чого працюватиме "вільний мікрофон", де кожен бажаючий зможе висловитися.

Учасники протестного руху в Тбілісі продовжують вимагати відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, а також вимагають провести позачергові парламентські вибори, які повинні пройти тільки по пропорційній системі.

Це вже четвертий день протестних акцій в Тбілісі, які почалися 20 червня 2019 року, після того, як російський політик виступив в парламенті країни. Активісти 21 і 22 червня знову виходили на мітинги під будівлю парламенту і висували свої вимоги владі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих. Стан здоров'я більшості постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, в основному задовільний, деяку частину з них завтра випишуть з лікарень.

Нагадаємо, що у Грузії взяли під варту чоловіка за виготовлення "коктейлів Молотова". Як повідомили в Міністерства внутрішніх справ Грузії, чоловіка затримали у п'ятницю, 21 червня, незабаром після розгону акції протесту під грузинським парламентом в Тбілісі, у дворі 70-річного чоловіка виявили 12 пляшок із запальною сумішшю.