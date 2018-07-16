В Грузии на шахте погибли четверо горняков

Также сообщается о пострадавших, которых в настоящее время перевозят в больницу

В шахте имени Миндели в Ткибули (Грузия) погибли 4 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, передает издание "Грузия Online".

Так, согласно информации ведомства, следствие ведется по второй части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека.

Также сообщается о пострадавших, которых в настоящее время перевозят в больницу.

Напомним, в Южно-Африканской Республике в воскресенье, 15 июля, произошел пожар на медной шахте компании Palabora, в результате пять горняков погибли.

Также сообщалось, что 14 июля, произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка в Луганской области. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

Спустя 6 часов, шахтеров спасатели вывели шахтеров на поверхность.