В Луганской области освободили шахтеров, заблокированных под землей

Шахта продолжила работать в обычном режиме

В пгт Тошковка Луганской области вывели на поверхность 90 шахтеров, которые в течение 6 часов были заблокированными под землей в связи с обесточиванием населенного пункта. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Тошковская" Николай Козачок, передает Нromadske.

Так, по его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

"На тот момент в шахте находилась вторая смена, 90 человек. Они начали работать в 14:00 и должны были закончить в 20:00, но из-за обесточивания остались под землей. Уже ночью свет дали, и в 1:10 ночи люди были на поверхности", - отметил Козачок.

Шахта продолжила работать в обычном режиме.

Отметим, вчера, 14 июля, произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

Напомним, ранее, 12 июня в результате непогоды в Черновицкой области обесточенными оказались 48 населенных пунктов. Во многих населенных пунктах были повреждены кровли жилых и административных зданий, а также поломаны деревья.