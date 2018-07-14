В Луганской области почти 90 шахтеров заблокированы под землей

Из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошкивка

В Луганской области в населенном пункте Тошковка из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты, в результате чего под землей оказалось почти 90 шахтеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО "Луганское энергетическое объединение".

Также сообщается о масштабных обесточивания в Северодонецке. В результате аварийных отключений без электроэнергии оказались 2304 потребители.

"Так, сегодня, 14 июля в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - говорится в сообщении.

Так, Северодонецкий РЭС организовал оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения жителям города.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды 12 июня 2018 года в Черновицкой области обесточенными оказались 48 населенных пунктов.

Во многих населенных пунктах повреждены кровли жилых и административных зданий, а также поломаны деревья.