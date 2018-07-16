В ЮАР в результате пожара на шахте погибли 5 горняков
Пожар произошел на одном из подземных ленточных конвейеров шахты компании Palabora
В Южно-Африканской Республике в воскресенье, 15 июля, произошел пожар на медной шахте компании Palabora, в результате пять горняков погибли. Об этом сообщило руководство компании, передает Reuters.
Пожар произошел на одном из подземных ленточных конвейеров, инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.
Как сообщает агентство, у ЮАР есть проблемы с безопасностью на шахтах: так, в начале мая в результате землетрясения на золотодобывающей шахте погибли семь горняков.
Также отмечается, что Южно-Африканская Республика не является крупным производителем меди, и большинство смертельных инцидентов происходят на золотых и платиновых шахтах.
Напомним, в Китае на химическом заводе в городе Ибинь вечером в четверг, 12 июля, прогремел взрыв, в результате чего 19 человек погибли, 12 получили ранения.