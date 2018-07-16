В ЮАР в результате пожара на шахте погибли 5 горняков

Пожар произошел на одном из подземных ленточных конвейеров шахты компании Palabora

В Южно-Африканской Республике в воскресенье, 15 июля, произошел пожар на медной шахте компании Palabora, в результате пять горняков погибли. Об этом сообщило руководство компании, передает Reuters.

Пожар произошел на одном из подземных ленточных конвейеров, инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.

Как сообщает агентство, у ЮАР есть проблемы с безопасностью на шахтах: так, в начале мая в результате землетрясения на золотодобывающей шахте погибли семь горняков.

Также отмечается, что Южно-Африканская Республика не является крупным производителем меди, и большинство смертельных инцидентов происходят на золотых и платиновых шахтах.

Напомним, в Китае на химическом заводе в городе Ибинь вечером в четверг, 12 июля, прогремел взрыв, в результате чего 19 человек погибли, 12 получили ранения.