У Грузії на шахті загинули четверо гірників

Також повідомляється про потерпілих, яких в даний час перевозять до лікарні

У шахті імені Міндель в Ткібулі (Грузія) загинули 4 людини. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії, передає видання "Грузія Online".

Так, згідно з інформацією відомства, слідство ведеться з другої частини статті 240 КК Грузії, що передбачає порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт, що спричинило заподіяння смерті людини.

Також повідомляється про потерпілих, яких в даний час перевозять до лікарні.

Нагадаємо, в Південно-Африканській Республіці у неділю, 15 липня, сталася пожежа на мідній шахті компанії Palabora, в результаті п'ять гірників загинули.

Також повідомлялося, що 14 липня, відбулося аварійне знеструмлення шахти у населеному пункті Тошківка в Луганській області. В результаті події під землею виявилося майже 90 шахтарів.

Через 6 годин, шахтарів рятувальники вивели шахтарів на поверхню.