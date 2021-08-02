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В Грузии произошло землетрясение

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Грузия, Понедельник 02 августа 2021 00:40
В Грузии произошло землетрясение Фото: на юге Грузии произошло землетрясение (istock.com)
Автор: РБК-Украина

В Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.

Напомним, что в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Также ранее в Грузии ночью произошло землетрясение.

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Грузия Землетрясение
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