В Грузии произошло землетрясение
Фото: на юге Грузии произошло землетрясение (istock.com)
В Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Напомним, что в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Также ранее в Грузии ночью произошло землетрясение.