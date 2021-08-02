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У Грузії стався землетрус

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Грузія, Понеділок 02 серпня 2021 00:40
У Грузії стався землетрус Фото: на півдні Грузії стався землетрус (istock.com)
Автор: РБК-Україна

У Грузії стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,1 зафіксовані в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за тбіліським часом біля села Самеба, в 24 кілометрах на схід від міста Ніноцмінда.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині дев'яти кілометрів. Повідомлень про руйнування не надходило.

Нагадаємо, що у Грузії стався землетрус магнітудою 3,9.

Також раніше у Грузії вночі стався землетрус.

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