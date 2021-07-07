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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9

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Грузия, Среда 07 июля 2021 00:59
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9 Фото: вечером в Грузии произошло землетрясение (istock.com)
Автор: РБК-Украина

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг залегал на глубине 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение было зафиксировано в 23:53 по тбилисскому времени (22:53 по Киеву). Эпицентр располагался в 26 километрах к юго-западу от города Дманиси (край Квемо-Картли), недалеко от границы с Арменией.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что в мае в Грузии уже было землетрясение магнитудой 4,9.

Также во Франции вблизи Страсбурга произошло землетрясение магнитудой 4,1.

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