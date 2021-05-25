ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Грузии ночью произошло землетрясение

Новина українською →
Грузия, Вторник 25 мая 2021 11:43
В Грузии ночью произошло землетрясение Фото: вакцина (istock.com)
Автор: Андрей Василюк

В Грузии 25 мая в 01:43, недалеко от поселка Казбеги (регион Мцхета-Мтианети) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмологи оценивают инцидент, как землетрясение среднего класса.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что зафиксированные минувшей ночью в Грузии подземные толчки по мощности относятся к землетрясению среднего класса", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, вблизи эпицентра землетрясения нет поселений, и оно вряд ли могло вызвать разрушения.

"Толчки были зафиксированы в 31 км к юго-востоку от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения составила 4,9. Это относится к среднему классу землетрясений. Его довольно хорошо почувствовали вблизи от эпицентра, однако это поселение не такое, чтобы вызвать разрушение или что-то подобное", - заявила в интервью Общественному телевидению Грузии сейсмолог Манана Дзманашвили.

Она предположила, что за этим землетрясением могут последовать более слабые толчки, однако в случае их появления они не будут нести опасность.

"Вероятно, землетрясение хорошо чувствовалось и в Тбилиси. Однако исключено, чтобы в столице произошли какие-то разрушения", - сказала Дзманашвили.

Напомним, недавно на северо-западе Китая в провинции Цинхай произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире землетрясение
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины