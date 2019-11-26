ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Грузии освободили задержанных во время разгона протеста демонстрантов

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 18:09
В Грузии освободили задержанных во время разгона протеста демонстрантов
Фото: протесты в Грузии (teletype24)

Также в полиции рассказали о состоянии пострадавших

Грузинская полиция освободила 28 задержанных демонстрантов во время разгона антиправительственной акции протеста под зданием парламента в Тбилиси утром 26 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".

Как сообщается, на задержанных активистов составили административные протоколы, после чего они были освобождены под подписку о невыезде. Протестующих задерживали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Кроме того, в ходе разгона протеста трое человек были травмированы, среди пострадавших журналист телекомпании "Мтавари". Журналист повредил руку, когда снимал репортаж у здания парламента. Один активист получил травму глаз от попадания струи из водомета, и еще один участник акции потерял сознание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии утром 26 ноября полиция силой разогнала акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. В ходе разгона были задержаны 28 участников демонстрации, также было известно о трех пострадавших.

РБК-Украина писало, что в Грузии вспыхнули антиправительственные акции протеста из-за отказа парламента от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Тысячи демонстрантов выходят на улицы Тбилиси с требованием принять реформу и отставки премьер-министра Георгия Гахария.

В Грузии возобновились массовые протесты В Хорватии более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста
Новости Украины протестГрузияТбилиси
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь