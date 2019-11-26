В Грузии во время разгона протеста задержали почти 30 человек

Фото: протесты в Грузии (teletype24)

Три человека в ходе разгона получили различные повреждения

У здания парламента Грузии во время разгона пикета полиция задержала 28 человек. Об этом сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Грузии.

Активистов задерживали, в частности, по статье "мелкое хулиганство".

"Во время акции у здания парламента за правонарушения, предусмотренные статьей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и статье 166 (мелкое хулиганство), в общей сложности задержаны 28 человек", - заявили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что во время разгона акции три человека получили различные повреждения. Их перевели в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Напомним, 25 ноября в Тбилиси (Грузия) возобновились массовые протесты, оппозиция проводит новую акцию. Отмечалось, что акция-шествие переместится к парламенту страны на проспекте Руставели, где начнется пикетирование здания для того, чтобы во вторник представители "Грузинской мечты" не смогли зайти и провести заседание.

Как писало РБК-Украина, в Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе.

Добавим также, 21 ноября в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией у здания грузинского правительства.