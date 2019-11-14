ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы

Новости » Политика     14.11.2019 - 21:34
В Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы
Фото: протесты в Грузии (teletype24)

Оппозиция требует отставки премьер-министра и объявления внеочередных выборов

В Грузии сегодня, 14 ноября, вспыхнули акции протеста в Тбилиси из-за отказа парламента поддержать изменения в избирательное законодательство, которых активисты требовали во время предыдущих демонстраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, протестующие собрались под зданием грузинского парламента и выражают свое недовольство из-за провала избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Демонстранты перекрыли движение по проспекту Руставели, по главной дороге Тбилиси.

Кроме того, грузинские оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях временного правительства. В оппозиции подчеркнули, что планируют достичь выполнения требований с помощью акций протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 сентября парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария, который ранее находился на должности руководителя МВД. В поддержку нового премьера высказались 98 депутатов.

Также РБК-Украина писало, что отставки Гахария с должности руководителя МВД Грузии несколько месяцев требовала общественность на акциях протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за разгон демонстрации, в результате чего пострадали более 200 человек.

Под стенами Нацбанка произошла потасовка между полицией и митингующими Под Радой протестуют против создания рынка земли
Новости Украины протестГрузия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь