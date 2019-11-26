У Грузії звільнили затриманих під час розгону протесту демонстрантів

Фото: протести в Грузії (teletype24)

Також у поліції розповіли про стан постраждалих

Грузинська поліція звільнила 28 затриманих демонстрантів під час розгону антиурядової акції протесту під будівлею парламенту в Тбілісі вранці 26 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказький вузол".

Як повідомляється, на затриманих активістів склали адміністративні протоколи, після чого їх було звільнено під підписку про невиїзд. Протестувальників затримували за адміністративними статтями про непокору поліції та дрібне хуліганство.

Крім того, в ході розгону протесту троє людей було травмовано, серед постраждалих журналіст телекомпанії "Мтаварі". Журналіст пошкодив руку, коли знімав репортаж біля будівлі парламенту. Один активіст отримав травму очей від потрапляння струї з водомету, та ще один учасник акції втратив свідомість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії вранці 26 листопада поліція силою розігнала акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. В ході розгону було затримано 28 учасників демонстрації, також було відомо про трьох постраждалих.

РБК-Україна писало, що у Грузії спалахнули антиурядові акції протесту через відмову парламенту від виборчої реформи, яка передбачає проведення у 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Тисячі демонстрантів виходять на вулиці Тбілісі з вимогою ухвалити реформу та відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія.