В Грузии ослабили ограничения, введенные из-за COVID
Правительство Грузии приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В частности, сократили действие комендантского часа.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
С понедельника, 17 мая, в стране комендантский час будет сокращен на два часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00, а не с 21:00 как раньше.
Кроме того, на выходных рестораны и кафе смогут принимать посетителей на террасах и летних площадках.
Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.
Ранее сообщалось, что Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.
Кроме того, Греция решила открыть границу для туристов из Украины и определила условия для пересечения границы.