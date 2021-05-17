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В Грузии ослабили ограничения, введенные из-за COVID

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Тбилиси, Понедельник 17 мая 2021 17:24
В Грузии ослабили ограничения, введенные из-за COVID Фото: в Грузии сократили комендантский час и разрешили работу ресторанов на выходных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Грузии приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В частности, сократили действие комендантского часа.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

С понедельника, 17 мая, в стране комендантский час будет сокращен на два часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00, а не с 21:00 как раньше.

Кроме того, на выходных рестораны и кафе смогут принимать посетителей на террасах и летних площадках.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.

Кроме того, Греция решила открыть границу для туристов из Украины и определила условия для пересечения границы.

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