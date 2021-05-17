ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Грузії послабили обмеження, введені через COVID

Новость на русском →
Тбілісі, Понеділок 17 травня 2021 17:24
У Грузії послабили обмеження, введені через COVID Фото: у Грузії скоротили комендантську годину і дозволили роботу ресторанів на вихідних (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Грузії прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. Зокрема, скоротили дію комендантської години.

Про це повідомляє " Ехо Кавказу".

З понеділка, 17 травня, в країні комендантську годину буде скорочено на дві години. Він діятиме з 23:00 до 5: 00, а не з 21: 00 як раніше.

Крім того, на вихідних ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів на терасах і літніх майданчиках.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Туреччина 17 травня почала вихід з локдауна. При цьому скасування обмежень буде поступовим і триватиме 15 днів.

Крім того, Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України і визначила умови для перетину кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Грузія Карантин комендантский час
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів