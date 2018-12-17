В Грузии оппозиция расставила палатки под парламентом

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Оппозиция протестует против нового президента Саломе Зурабишвили

В Грузии оппозиционеры, которые протестуют против избрание Саломе Зурабишвили президентиом страны, расставили палатки под зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что позиционеры поставили палатки после того, как не смогли добраться до города Телави, где проходила инаугурация президента. Митингующие заявили, что власти заблокировали дороги в город. В частности, об этом сказали в оппозиционном объединении "Сила в единстве", которое не признает результаты выборов и планировало провести акцию протеста неподалеку от места церемонии инаугурации.

Автоколонна оппозиционеров с грузинскими флагами и постерами "Нет Саломе" отправилась в Телави с утра. Но основные подъезды к городу были перекрыты. Сторонники оппозиции пытались освободить дорогу и передвинуть полицейские машины, чтобы проехать. Ситуация оставалась напряженной в течение нескольких часов.

В МВД Грузии заявили, что из-за большого потока машин организаторам акции предложили альтернативный маршрут в Телави, а также транспорт для пеших участников акции.

"Очевидно, целью участников протеста были провокации, поскольку они искусственно обострили ситуацию и повредили полицейский транспорт и технику", - заявил руководитель главного управления по борьбе с преступностью департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Однако в оппозиции говорят, что на самом деле открытой дороги для них не было, а власть, перекрыв дороги, нарушила право граждан на свободу передвижения.

"Мы анонсировали акцию и отправились на нее спокойно и мирно... Мы не получали ни одного сообщения о том, что они перекроют трассу", - сказала один из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

К вечеру 16 декабря 2018 протест уже сместился в центр грузинской столицы, к зданию парламента. Здесь сторонники оппозиции поставили палатки.

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Отметим, Зурабишвили стала пятым и последним президентом Грузии, избранным прямым голосованием. Церемония инаугурации во многом была беспрецедентной. Впервые официальная часть церемонии состоялась не в столице, а в другом городе.

Напомним, как заявил в воскресенье, 16 декабря, глава Министерства внутренних дел Георгий Гахария, все протестующие, нарушившие закон во время столкновений с правоохранителями, будут привлечены к ответственности.