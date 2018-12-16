Саломе Зурабішвілі офіційно вступила на посаду президента Грузії

Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Зурабішвілі принесла клятву, офіційно вступивши на посаду президента

В Грузії у неділю, 16 грудня, відбулася церемонія інавгурації п'ятого президента країни Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Зурабішвілі принесла клятву, офіційно вступивши на посаду президента Грузії.

"Я, президент Грузії, перед богом і народом клянусь, що буду захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов'язки президента, дбати про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу і вітчизни", - сказала Зурабішвілі слова клятви, поклавши праву руку на конституцію

Повідомляється, що інавгурація президента проходить у фортеці Батоніс ціхе в місті Телаві. На церемонії присутні 1,8 тис. гостей, серед яких президент Вірменії Армен Карапетян та екс-президент Франції Ніколя Саркозі.

До початку інавгурації колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі прийняв рапорт у глави Збройних сил Грузії Володимира Чічібая.

Нагадаємо, в той же час в грузинському місті Гурджаані між активістами об'єднаної опозиції та співробітниками поліції сталися сутички. Опозиція намагається потрапити в місто Телаві, де у них запланована акція протесту у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Грузії Саломе Зурабішвілі.