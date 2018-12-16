В Грузії протестувальникам погрожують кримінальними справами

Фото: протести у Грузії (twitter.com/news_tbilisi)

Сьогодні, 16 грудня, у Грузії відбулася інавгурація нового президента

Глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Грузії Георгій Гахарія заявив, що всі протестувальники, що порушили закон під час сутичок з правоохоронцями, які відбулися сьогодні, 16 грудня, будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За словами Гахарія, всі протестувальники, що сьогодні брали участь у сутичках з правоохоронцям поблизу грузинського міста Телаві будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

"…З завтрашнього дня кожній провокаційній дії буде надана правова оцінка. Кожен, незалежно від статусу, буде притягнутий до відповідальності…", - заявив глава грузинського МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу грузинського міста Телаві між активістами об'єднаної опозиції та співробітниками поліції сталися зіткнення. Опозиційні активісти намагалися потрапити в місто Телаві, де у них була запланована акція протесту у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

Додамо, сьогодні, 16 грудня, в день інавгурації новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі опозиція готувала акції протесту, які мали пройти в декількох містах країни.