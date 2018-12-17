У Грузії опозиція розставила намети під парламентом

Фото: протести в Грузії (twitter.com/news_tbilisi)

Опозиція виступає проти нового президента Саломе Зурабішвілі

У Грузії опозиціонери, які протестують проти обрання Саломе Зурабішвілі президентиом країни, розставили намети під будівлею парламенту в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Зазначається, що позиціонери поставили намети після того, як не змогли дістатися міста Телаві, де відбувалась інаугурація президента. Мітингувальники заявили, що влада країни заблокувала дороги до міста. Зокрема, про це сказали в опозиційному об'єднанны "Сила в єдності", котре не визнає результати виборів та планувало провести акцію протесту неподалік від місця церемонії інавгурації.

Автоколона опозиціонерів з грузинськими прапорами і постерами "Ні Саломе" вирушила в Телаві з ранку. Але основні під'їзди до міста були перекриті. Прибічники опозиції намагалися звільнити дорогу і пересунути поліцейські автівки, щоб проїхати. Ситуація залишалася напруженою протягом кількох годин.

У МВС Грузії заявили, що через великий потік машин організаторам акції запропонували альтернативний маршрут у Телаві, а також транспорт для піших учасників акції.

"Вочевидь, метою учасників протесту були провокації, оскільки вони штучно загострили ситуацію і пошкодили поліцейський транспорт і техніку", - заявив керівник головного управління боротьби зі злочинністю департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.

Проте в опозиції кажуть, що насправді відкритої дороги для них не було, а влада, перекривши дороги, порушила право громадян на свободу пересування.

"Ми анонсували акцію і вирушили на неї спокійно і мирно… Ми не отримували жодного повідомлення про те, що вони перекриють трасу", - сказала один з лідерів "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе.

До вечора 16 грудня 2018 протест змістився вже в центр грузинської столиці, до будівлі парламенту. Тут прибічники опозиції поставили намети.

Фото: протести в Грузії (twitter.com/news_tbilisi)

Зазначимо, Зурабішвілі стала п'ятим і останнім президентом Грузії, обраним прямим голосуванням. Церемонія інавгурації багато в чому була безпрецедентною. Вперше офіційна частина церемонії відбулася не в столиці, а в іншому місті.

Нагадаємо, як заявив у неділю, 16 грудня, глава Міністерства внутрішніх справ Георгій Гахарія, усі протестувальники, що порушили закон під час сутичок з правоохоронцями, будуть притягнуті до відповідальності.