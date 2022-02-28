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В Грузии назвали причину отказа ввести санкции против России

Новина українською →
Грузия, Понедельник 28 февраля 2022 11:53
В Грузии назвали причину отказа ввести санкции против России Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Тариелович Гарибашвили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Грузия не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.

"Сегодня в Европе идет большая война, в самом крупном государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что санкции - это неэффективное средство", - заявил Гарибашвили.

Он добавил, что санкции, введенные против РФ, будут негативно действовать в отношении грузинского народа.

"Когда речь идет о введении санкций… О чем они просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции и так далее", - отметил премьер Грузии.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз обеспечить Украине членство по новой специальной процедуре.

Также напомним, что к санкциям против РФ присоединился Сингапур. Парламент заблокирует российские банки и финансовые операции.

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