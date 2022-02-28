У Грузії назвали причину відмови ввести санкції проти Росії

Грузія не вводитиме економічні санкції проти Російської Федерації. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив, що влада пішла на такий крок через прагматичні міркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузинські ЗМІ .

"Сьогодні в Європі йде велика війна, в найбільшій державі Європи, столицю України бомблять і зупинити це сьогодні, як ми бачимо, нікому, і скажемо прямо, що санкції - це неефективний засіб", - заявив Гарібашвілі.

Він додав, що санкції, введені проти РФ, будуть негативно діяти щодо грузинського народу.

"Коли мова йде про введення санкцій... про що вони просять мене? Щоб я встановив санкції своєму народу? І хто втратить від цього? Наше населення, наша економіка, більше мільйона наших співвітчизників, які не зможуть здійснювати фінансові операції і так далі", - зазначив прем'єр Грузії.