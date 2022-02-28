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Украина обратилась в ЕС по присоединению к блоку по новой спецпроцедуре

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киев, Понедельник 28 февраля 2022 11:01
Украина обратилась в ЕС по присоединению к блоку по новой спецпроцедуре Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по присоединению к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу по безотлагательному присоединению Украины за новой специальной процедурой. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно", - заявил Зеленский.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

Позже Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

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