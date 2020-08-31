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В Грузии назначили парламентские выборы

Автор: РБК-Украина

В Грузии назначили дату проведения парламентских выборов. Они состоятся 31 октября 2020 года.

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Об этом сообщает "Грузия Online".

Отмечается, что соответствующий указ подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я хотела бы обратиться к общественности и призвать вас провести этот период, эти два месяца до выборов, как можно спокойнее. В сегодняшних условиях, когда мы уже пережили пандемию и достаточно тяжелый год, нужно очень спокойно подготовиться к выборам", - заявила она.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о намерении участвовать в выборах в Грузии.

Кроме того, в МИД Грузии вызвали посла Украины Игоря Долгова из-за заявлений Михаила Саакашвили о нелегитимности нынешнего грузинского правительства.

Также в начале июня украинского посла в Грузии вызывали из-за заявлений Саакашвили о парламентских выборах в стране.

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