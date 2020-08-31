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У Грузії призначили парламентські вибори

Автор: РБК-Україна

У Грузії призначили дату проведення парламентських виборів. Вони відбудуться 31 жовтня 2020 року.

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Про це повідомляє "Грузія Online".

Зазначається, що відповідний указ підписав президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Я хотіла б звернутися до громадськості і закликати вас провести цей період, ці два місяці до виборів, як можна спокійніше. В сьогоднішніх умовах, коли ми вже пережили пандемію і досить важкий рік, потрібно дуже спокійно підготуватися до виборів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Михайло Саакашвілі заявив про намір брати участь у виборах в Грузії.

Крім того, в МЗС Грузії викликали посла України Ігоря Долгова з-за заяв Михайла Саакашвілі про нелегітимність нинішнього грузинського уряду.

Також на початку червня українського посла в Грузії викликали з-за заяв Саакашвілі про парламентські вибори в країні.

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