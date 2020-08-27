Саакашвили намерен вернуться в Грузию: что известно

Фото: Михаил Саакашвили (t me SaakashviliM)

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на родину. В частности, он хочет вернуться в грузинскую политику и объявил о включении в избирательную кампанию.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

Сегодня утром Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором назвал Украину вторым домом, но постоянно следил за событиями в Грузии. Он также извинился перед грузинами за свои ошибки в прошлом и пообещал вернуться.

"Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть гораздо богаче. И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь!", - заявил Саакашвили.

Участие в избирательной кампании

Позже Саакашвили уточнил, что активно включился в грузинскую избирательную кампанию накануне Национальных выборов в парламент. При этом параллельно он продолжает выполнять обязанности главы украинского исполкома Национального совета реформ.

Саакашвили не прекращал участие в политической жизни Грузии

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж также опубликовала его официальный комментарий.

"Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим родинам становиться еще лучше, еще успешнее", - подчеркнул он.

Михайло Саакашвілі опублікував в соціальних мережах відео, у якому він вибачився перед грузинами за свої помилки у... Опубліковано Daryna Chyzh Четвер, 27 серпня 2020 р.

Реакция властей Грузии

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отреагировал на обращение. На границе Грузии Саакашвили ждет процедура задержания.

"Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы и прибудет в Грузию. Его, несомненно, на границе ждет процедура задержания и, конечно же, грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть, когда будет находиться в грузинской тюрьме", - заявил министр.

Отметим, в Грузии Саакашвили заочно осужден на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Он также заочно приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

У Зеленского отреагировали на заявление Саакашвили

Офис президента Владимира Зеленского в комментарии РБК-Украина отметил, что Саакашвили остается лидером грузинской партии "Единое национальное движение", которая имеет неплохие шансы показать высокие результаты на парламентских выборах этой осенью.

"Мы не можем комментировать решение Саакашвили, ведь никоим образом не собираемся вмешиваться во внутренние дела Грузии, и тем более - в избирательный процесс в другом государстве", - отметили в офисе Зеленского, назвав очевидным желание Саакашвили.

При этом Национальный совет реформам при президенте Украины продолжит эффективно работать, поскольку его работа не зависит от одного человека, даже если это глава исполнительного комитета.

"При отсутствии руководителя в исполнительном комитете Нацсовета реформ его обязанности будет исполнять его заместитель Александр Ольшанский - очень профессиональный и эффективный человек", - добавили в ОП.

Также в офисе не исключили, что в будущем Зеленский внесет изменения в состав исполнительного комитета. А экспертная работа и заседания Нацсовета продолжатся в плановом режиме.

ОП подчеркивает, что у представителей власти не было конфликтов с Саакашвили. В то же время его заявление оказалась неожиданностью.

"Но мы уважаем его решение, его патриотизм и ответственность перед Грузией", - добавили в Офисе президента.

У Зеленского также отрицают давление на Саакашвили, поскольку после своего обращения он редактировал сообщения в Facebook. Также сообщили, что с ним еще не выходили на связь.