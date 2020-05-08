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У Грузії призначення Саакашвілі назвали "недружнім жестом"

Новини » Політика     08.05.2020 - 17:20
У Грузії призначення Саакашвілі назвали "недружнім жестом"
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Співпраця з Україною буде продовжено

Призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України є недружнім жестом з боку Києва. Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища і сільського господарства Грузії Леван Давіташвілі, передають грузинські ЗМІ.

При цьому він додав, що співпраця з Україною все одно буде продовжено.

"Думаю, говорити про це людині є зайвим. Він засуджений, розшукується і призначається на державну посаду. Це недружній жест. Ми на це відреагуємо з послом, проте співпраця продовжиться", - заявив Давіташвілі.

Він також додав, що Грузія не втручається в справи України, а лише висловлює "свою серцевий біль".

"Ми не говоримо про юридичну рішення, ми не втручаємося в це. Це їх суверенне рішення, так само як і рішення Грузії. Ми з болем в серці відзначили рішення дружньої країни, яке з моральної точки зору є неправильним", - додав міністр.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани підкреслив, що Україна призначила на посаду людини, який засуджений і розшукується в Грузії.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України.

Теги Новини України ГрузіяСаакашвілі
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