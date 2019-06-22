В Грузии началась новая волна протеста

В субботу, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.

Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Кроме того, в грузинском МВД призвали протестующих, которые собрались под парламентом, вести себя в рамках закона и придерживаться общественного порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Грузии начала проверку целесообразности применения полицией слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона протеста под зданием грузинского парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших лишились глаз. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Добавим, в ходе протестов в Тбилиси полиция арестовала 305 демонстрантов. В МВД заявили, что протестующие были арестованы за "различные правонарушения".