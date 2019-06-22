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Прокуратура Грузии изучает действия полиции при разгоне акции протеста

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 18:41
Прокуратура Грузии изучает действия полиции при разгоне акции протеста
Фото: протесты в Грузии (twitter.com ermakovaTT)

Во время протеста 21 июня полиция применила против демонстрантов резиновые пули

Прокуратура Грузии изучает факты возможного превышения полномочий правоохранителями во время разгона акции протеста в Тбилиси ночью 21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Как сообщает, прокуратура проверяет целесообразность применения полицией слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона протеста под зданием грузинского парламента в Тбилиси.

"Прокуратура изучает все отдельные случаи. О дальнейшем правовом реагировании мы предоставим обществу дополнительную информацию", - сообщили в грузинской прокуратуре.

Напомним, в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших лишились глаз. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на субботу, 22 июня, в медицинских заведениях Тбилиси остаются 52 пострадавших во время протестных движений на проспекте Руставели в центре грузинской столицы.

Добавим, в результате столкновений во время протестов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы. Представители Хартии журналистской этики Грузии требуют открыть уголовные производства по фактам ранения журналистов.

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Новости Украины протестГрузияТбилиси
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