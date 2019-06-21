Протесты в Грузии: пострадали более 200 человек

Фото: протесты в Грузии (twitter.com SvobodaRadio)

Глаза в ходе протестов потеряли два человека

В ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, пострадавшие находятся в больницах Тбилиси. Об этом сообщает radiotavisupleba.ge.

По информации начальника Управления координации чрезвычайных ситуаций и режима Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Автандила Талаквадзе, среди 240 пациентов около 80 полицейских.

Талаквадзе отметил, что в настоящее время в клиниках остаются 102 пациента. Он также сообщил, что состояние одного человека тяжелое, двое были прооперированы.

Кроме того, двое пострадавших потеряли глаза.

В частности, директор "Нью госпиталя" Георгий Кордзахия сообщил, что двум пострадавшим на митинге пришлось удалить глаза. Кордзахия заявил, что вчера в клинику поступили 24 человека. Четырем из них провели операции.

"У двоих отмечалось тяжелое повреждение глаз, завершившееся энуклеацией", - сообщил директор медучреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов в Грузии ранения получили несколько сотен человек, однако точное число пострадавших было неизвестно.

Ранее РБК-Украина писало, что в грузинской столице в результате стычек во время демонстраций вечером 20 июня пострадали 14 митингующих. По данным Министерства здравоохранения Грузии, увечия также получили 38 правоохранителей.

Отметим, правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси. Подчеркнем, часть митингующих была задержана.