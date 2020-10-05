В Грузии массовое отравление детей, полсотни пострадавших

В грузинском городе Гори около 50 детей были госпитализированы с отравлением. У детей одинаковые симптомы.

Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi.

Причиной может быть загрязненная питьевая вода или еда.

Местный водоканал уже взял пробы воды на экспертизу. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в столовой Коломые Ивано-Франковской области 194 человека пострадали от острой кишечной инфекции. Причиной мог был салат "Дружба". Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил.

До этого собщалось о 101 пострадавшего в результате отравления в столовой "Леон", из них 44 были госпитализированы.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из женщин была госпитализирована в среднем состоянии.