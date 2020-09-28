Стала известна возможная причина массового отравления в Коломые

Фото: капельница (freepik.com)

В столовой Коломые Ивано-Франковской области 194 человека пострадали от острой кишечной инфекции. После эпидрасследования в областном лабораторном центре установили совместные продукты, которые они употребляли.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как сообщается, совместными продуктами питания для всех потерпевших были салат "Дружба"(сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Сейчас в Госпродпотребслужбе проводят проверки поставщиков и производителей пищевых продуктов, которые были использованы для приготовления этих блюд.

Напомним, в пятницу 25 сентября сообщалось о 101 пострадавшего в результате отравления в столовой "Леон", из них 44 были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил.