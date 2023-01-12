Груз 200. ПВК "Вагнера" перевозить своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників, - ЗМІ

Повідомлятись, що такі замовлення з'являються на профільних біржах практично щодня.



"Вага - 6 тонн, обсяг 82 кубометри. Вантаж 200", - таке замовлення знайшли журналісти на одній із російських бірж вантажоперевезень.

Повідомляється, що замовлення потрібно забрати завтра у Ленінському районі Ростова-на-Дону, а потім доставити до підмосковної Балашихи. На карті біржі кінцевою точкою вказано адміністрацію балашихинського округу.

Журналісти пишуть, що за таку роботу дають 60 тисяч рублів "готівкою та без торгу". Серед вимог до автомобіля - рефрижератор, вантаж упакований у "суцільнометалеву оболонку".

Повідомляється, що замовлення розмістила ростовська фірма "Дисавтотранс", вся діяльність якої пов'язана з вантажоперевезеннями. Але, як зазначають журналісти, це лише посередник, оскільки замовлення компанія отримує від третьої особи, а потім розміщує на біржі.

У компанії зазначають, що цинкові вантажі з'являються "майже кожного дня". Приймати його потрібно зі складу, розвантажувати на склад. Оплата за роботу дається до вивантаження - "безготівкою ніяк".

При цьому вантаж їде без супроводу, але на постах проблем не повинно бути - дають супровідні документи з моргу.

"Взагалі, це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це вагнерівці", - заявляють в організації, двічі підтвердивши, що замовником виступає ПВК "Вагнер".

Також наголошується, що такі замовлення розбирають досить швидко.