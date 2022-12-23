ЗМІ назвали кількість "вагнерівців" на фронті. Більшість з них - в'язні

Серед ”вагнерівців”, які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта - в'язні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

За оцінками Білого дому, як зазначає The Hill, наразі в Україні перебувають 50 тисяч співробітників ПВК "Вагнер", включаючи 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених з російських в'язниць.

"Для нас цілком очевидно, що ПВК "Вагнер" стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", - прокоментував ці дані координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, власник "Вагнера" Євген Пригожин та інші чиновники компанії вербували засуджених із в’язниць для бойових дій на передовій, оскільки наштовхуються на проблеми вербування серед інших росіян.

"Деякі з цих ув'язнених мають серйозні захворювання", - додав він.

Крім того, Кірбі зазначив, що Пригожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій "вагнерівців" в Україні, а його приватна армія воює разом з російськими військами. При цьому речник Ради нацбезпеки підкреслив, що Пригожин мотивований бажанням впливу на ситуацію в Росії та його стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним.