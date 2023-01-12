Груз 200. ЧВК "Вагнера" перевозит своих погибших в Украине с помощью дальнобойщиков, - СМИ

ЧВК "Вагнер" перевозит тела солдат, которые погибли в захватнической войне против Украины, с помощью обычных дальнобойщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Осторожно, новости".
Сообщаться, что такие заказы появляются на профильных биржах практически каждый день.
"Вес - 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200", - такой заказ нашли журналисты на одной из российских бирж грузоперевозок.
Сообщается, что заказ нужно забрать завтра в Ленинском районе Ростова-на-Дону, а потом доставить в подмосковную Балашиху. На карте биржи конечной точкой указана администрация балашихинского округа.
Журналисты пишут, что за такую работу дают 60 тысяч рублей "наличными и без торга". Среди требований к автомобилю - рефрижератор, груз упакован в "цельнометаллическую оболочку".
Сообщается, что заказ разместила ростовская фирма "Дисавтотранс", вся деятельность которая связана с грузоперевозками. Но, как отмечают журналисты, это только посредник, так как заказы компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже.
В компании отмечают, что цинковые грузы появляются "почти каждый день". Принимать его нужно со склада, разгружать тоже на склад. Оплата за работу дается до выгрузки - "безналом никак".
При этом груз едет без сопровождения, но на постах проблем быть не должно - дают сопроводительные документы с морга.
"Вообще, это, наверно, какой-то оборонный заказ. Это вагнеровцы", - заявляют в организации, дважды подтвердив, что заказчиком выступает ЧВК "Вагнер".
Также отмечается, что такие заказы разбирают достаточно быстро.
Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Россия сосредоточила у Соледара лучшие подразделения ЧВК "Вагнера".
Кроме того, СМИ писали, что среди "вагнеровцев", которые воюют в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.
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