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Росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи "Вагнера", - Череватий

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Соледар, Вівторок 10 січня 2023 19:11
Росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи "Вагнера", - Череватий Фото: Росія зосередила біля Соледару найкращі підрозділи "Вагнера" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російськи окупанти за останню добу здійснили 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точились найжорстокіші бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

За його словами, навколо Соледару зосереджено найкращі підрозділи ПВК "Вагнер". До їх складу входять не колишні в’язні, а професійні військові та спецназівці, які виконували завдання в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Бойовики максимально сильно обстрілювали позиції українських військових.

"За добу було 86 обстрілів Соледару та його околиць. Там точилися найжорстокіші бої", - заявив Череватий.

Як повідомлялося, найближчим часом українські військові очікували, що російські окупанти активізують наступальні дії в районі Соледара Донецької області. Цьому явно сприяє морозна погода.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр 8 січня заявила, що на Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

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