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Группировка кораблей противника в Черном море сократилась. ВСУ сообщили причину

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Киев, Суббота 28 мая 2022 02:56
Группировка кораблей противника в Черном море сократилась. ВСУ сообщили причину Черноморский флот РФ (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Часть вражеской корабельной группировки вынуждена оттянуться к местам укрытия возле Крыма из-за начавшегося серьезного шторма в Черном море. Но пара ракетных и три десантных корабля противника продолжают нести боевое дежурство и блокируют гражданское судоходство в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ранее стало известно, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы. Это касается и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией.

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