Угруповання кораблів противника в Чорному морі скоротилася. ЗСУ повідомили причину
Чорноморський флот РФ (скріншот відео)
Частина ворожого Корабельного угруповання змушена відтягнутися до місць укриття біля Криму через що почався Серйозний шторм в Чорному морі. Але пара ракетних і три десантні кораблі противника продовжують нести бойове чергування і блокують Цивільне судноплавство в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
Раніше стало відомо, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні. Зокрема в Чорному морі біля Одеси. Це стосується і неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією.
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