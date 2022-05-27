США не будет вступать в конфликт с Россией на Черном море, - Пентагон

Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби напомнил, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. "Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать в Украине. Эти слова касаются и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией", - сказал он.