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США не будет вступать в конфликт с Россией на Черном море, - Пентагон

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 21:26
США не будет вступать в конфликт с Россией на Черном море, - Пентагон Фото: Джон Кирби (id.usembassy.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби напомнил, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине.

"Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать в Украине. Эти слова касаются и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией", - сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не планируют привлекать американских военных для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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