США не будет вступать в конфликт с Россией на Черном море, - Пентагон
Фото: Джон Кирби (id.usembassy.gov)
Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби напомнил, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине.
"Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать в Украине. Эти слова касаются и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией", - сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты Америки не планируют привлекать американских военных для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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