Группа медэкспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявило том, что Бучу посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Также он отметил, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Ответственность для российских военных за военные преступления - неизбежна. Будем затягивать их всех в трибунал, и не только за содеянное в Буче", - отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал о том, что на севере Украины в освобожденных районах продолжается разминирование. Он подчеркнул, что после оккупантов остались десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, мин и растяжек.

"Поэтому всем, кто хочет вернуться домой на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожным, максимально внимательным. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-нибудь непонятный предмет, взрывоопасный предмет", - добавил президент.