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Група медекспертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Бучу відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Також він зазначив, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Відповідальність для російських військових за військові злочини - неминуча. Будемо затягувати їх усіх в трибунал, і не тільки за скоєне в Бучі", - зазначив Зеленський.

Глава держави також розповів про те, що на півночі України у звільнених районах триває розмінування. Він підкреслив, що після окупантів залишилися десятки тисяч снарядів, мін і розтяжок.

"Тому всім, хто хоче повернутися додому на територію, що звільнилася, слід бути максимально обережним, максимально уважним. І відразу повідомляти поліції і рятувальникам у разі, якщо знайдете який-небудь незрозумілий предмет, вибухонебезпечний предмет", - додав президент.

Нагадаємо, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, через військові злочини РФ до Гааги звернулися вже 42 країни.

Ми також писали про те, що Японія зажадала від суду в Гаазі розслідувати злочини Росії в Київській області.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України