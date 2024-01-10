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Група "Вагнера" продовжує тренувати спецназ МВС Білорусі, - ISW

Фото: бійці "Групи Вагнера" активно тренують білоруських військових (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У грудні 2023 року персонал "Вагнер Груп" продовжував тренувати спецназ і військових у Республіці Білорусь. Росія посилює військову присутність на теренах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project 1 січня повідомила, що невстановлена кількість співробітників "Вагнера" тренувала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" і "Тайфун", а також особовий склад білоруської 51-ї артилерійської бригади.

Особовий склад "Вагнера" також навчає курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії. Супутникові знімки показують, що у листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки у таборі "Вагнера" в містах Целі й Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30 відсотків. Група Hajun припускає, що сили "Вагнера" могли вивезти техніку до Росії або передати її регулярним Збройним силам РФ.

Крім того, повідомляється, що у грудні 2023 року Росія доставила до Білорусі близько п'яти мільйонів боєприпасів. Білоруське співтовариство залізничників заявило 8 січня, що потяг із боєприпасами виїхав із Барнаула, Республіка Алтай, 10 грудня і досяг місця призначення в місті Голинець, Могильовська область, 22 грудня.

Діяльність "Групи Вагнера" на теренах Білорусі

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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Білорусь